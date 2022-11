La magie du Marché de Noël bientôt de retour sur la place de Binche (Vidéo)

Après une année d'exil dans le parc communal, le Marché de Noël de Binche, qui en est à sa 11e édition cette année, sera de retour sur la Grand'Place entre le 9 et le 18 décembre prochain.

Parmi les 46 stands qui seront occupés cette année, une petite nouvelle, Baba’s Candle qui présentera ses bougies parfumées et gourmandes. “Ce sont des bougies en trompe-l’œil qui animent à la fois nos yeux et nos papilles”, explique Barbara qui sera sur le marché de Noël binchois du 14 au 18 décembre. “Cela fait déjà plusieurs années que je fabrique des bougies mais récemment je me suis mise à ce que j’ai appelé des bougies gourmandes et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Participer à un marché de Noël aussi important que celui de Binche, c’est beaucoup de pression pour moi du point de vue de l’organisation, du stock à prévoir etc.”

Barbara de Baba's Candle sera présente lors du marché de Noël de Binche. ©Thomas Donfut

L’Estinnoises a donc eu l’occasion de louer un chalet durant quatre jours, ce grâce à un nouveau système de partage des chalets. “Nous avons reçu 70 demandes en tout pour 46 chalets et il n’était pas possible de caser tout le monde donc ceux qui le désiraient pouvaient le louer durant la moitié de la durée du marché”, a expliqué Larissa Davoine, échevine du Tourisme.

Durant les dix jours de ce 11e Marché de Noël, en plus des chalets qui seront tenus par des artisans, des commerçants ainsi que des associations du coin, de nombreuses animations seront organisées. Citons la venue du Père Noël et de ses lutins, les 11 et 18 décembre, un petit train de Noël qui ravira les tout petits ou la possibilité, le 18 décembre, d’effectuer un Christmas selfie dans un photobooth spécialement décoré pour l’occasion.

Durant les fêtes de fin d’année, les commerçants binchois seront également à la fête avec des lanternes accrochées dans les rues commerçantes du centre-ville.

Le Musée du Masque ne sera pas en reste pendant les fêtes de fin d’année avec deux événements qui viseront un public différent. “Le premier se tiendra le 10 décembre, ce sera une visite insolite des réserves du musée et ses 12 000 pièces conservées précieusement”, explique Clémence Mathieu, directrice du Müm. “Le second ets un spectacle de marionnettes pour enfants qui se tiendra le 18 décembre à 15h et qui mettra en scène le Père Noël dans une aventure palpitante.”

Le tout dans une ambiance aussi féérique que festive qui ravira petits et grands.