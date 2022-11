Estinnes : Ruffus relance son marché de Noël avec de nombreux produits locaux

L'an dernier, les mesures sanitaires avaient permis de justesse au premier marché de Noël organisé sur les hauteurs d'Haulchin d'avoir lieu. Les gérants du domaines des Agaises où est produit le célèbre Ruffus ont décidé de réitérer l'expérience cette année. "Malgré le contexte sanitaire difficile de l'année passée, notre premier marché de Noël a rencontré un vif succès et il était évident de réitérer cet agréable événement au Vignoble", a communiqué Ruffus. "Cette année, nous partagerons donc à nouveau un moment convivial au domaine, avec plusieurs chalets d'artisans locaux, qui vous feront découvrir de délicieux produits à déguster sur place ou à emporter."

Outre Ruffus, une petite dizaine d'exposants seront présents lors de ce marché de Noël qui se tiendra sur deux week-ends. Citons la Plus Oultre Distillery qui en profitera pour faire goûter son nouveau gin, les chocolats Darcis, la Brasserie du Borinage ou Le Comptoir Africain.

Le marché a été inauguré ce vendredi 25 novembre avec un magnifique feu d'artifice mais pour ceux qui auraient manqué cette inauguration, pas de panique. Le 26, le marché sera de retour et ouvert entre 11 et 22h et le dimanche 27, de 11 à 18h. Même schéma les 2, 3 et 4 décembre.

L'entrée est gratuite, ouverte à tout le monde.