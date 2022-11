Ecaussinnes : Le nouveau règlement sur les redevances communales pour les demandes urbanistiques vraiment dissuasif pour les investisseurs ?

Le conseiller d’opposition, Sébastien Deschamps, n’est en tout cas pas de cet avis et a peur pour ses concitoyens.

Le conseil communal d’Ecaussinnes a à nouveau divisé la majorité et l’opposition sur plusieurs points. Parmi eux, le nouveau règlement en matière de redevances urbanistiques n’a pas conquis l’ensemble des conseillers. Alors que l’échevin, Arnaud Guérard, assure que cette nouvelle réglementation va uniquement impacter les promoteurs, les conseillers d’opposition ne sont pas de cet avis et montent au créneau.

“Lors du dernier conseil communal, nous avons modifié le règlement sur les redevances communales pour les demandes urbanistiques. Pour les citoyens, ce coût restera identique. Nous allons, par contre, faire contribuer davantage les investisseurs. Lors de toutes demandes de certificat ou permis d’urbanisme, une redevance sera donc demandée aux promoteurs. Elle sera demandée que le permis soit octroyé ou non. Cela permettra de ne pas influencer notre décision finale”, indiquait Arnaud Guérard (Ecolo).

”L’objectif est de ne recevoir que des projets de qualité qui correspondent à nos exigences. Les promoteurs seront ainsi obligés de rentrer en contact avec la commune pour les aiguiller et préserver le caractère rural de la commune”, avait-il ajouté.

Des propos sur lesquels Sébastien Deschamps, conseiller d’opposition (Ensemble), n’est pas d’accord. “Les déclarations par voie de presse de l’échevin de l’Urbanisme sont pour le moins tronquées puisque ces décisions auront bien un impact potentiel sur les ‘simples’ concitoyens et sur le coût de leurs démarches administratives. Il y a bien une augmentation des redevances pour les certificats d’urbanisme n°2, une augmentation par logement créé pour les permis d’urbanisme quand il existe plus d’un logement, et une nouvelle catégorie est créée : les permis d’urbanisme de régularisation”, confie-t-il.

Aussi et plus fondamentalement, Sébastien Deschamps est persuadé que ces nouvelles taxes n’empêcheront ni ne freineront l’appétit des promoteurs immobiliers pour les gros projets dans l’entité.

“Que représentent ces sommes dans de tels projets ? Rien ! La Commune dispose de tous les outils nécessaires pour préserver son caractère rural mais elle n’en fait pas vraiment usage. Pour les projets d’envergure, il y a la possibilité d’imposer des charges d’urbanisme, comme la réduction du nombre d’appartements afin de permettre d’intégrer les projets dans les quartiers. On se rend compte que la commune d’Ecaussinnes vient de donner son feu vert pour la construction de 48 appartements à côté d’une zone de maisons unifamiliales. Le fait de ne pas imposer de réduction du nombre d’appartements ne permet pas son intégration et ne préserva pas le caractère rural de la Commune”, conclut-il.