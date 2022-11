La Louvière : pas de patinoire mais une piste de roller au marché de Noël

Dès ce 1er décembre, Noël reprendra ses quartiers sur la place Maugrétout à La Louvière avec 20 chalets et un tas d’activités organisées pour le plaisir des petits et grands.

Grande nouveauté cette année, ce sont des patins à roulettes que chausseront les enfants et non plus à glace. “On a choisi effectivement de remplacer la patinoire, très coûteuse en énergie, par une piste de roller”, nous explique Pascal Leroy. “Nous avons fait ce choix à la fois pour des raisons économiques et écologiques. Des raisons éthiques aussi car on ne se voyait pas dépenser des milliers d’euros en fuel pour refroidir une patinoire alors que beaucoup de Louviérois éprouvent d’énormes difficultés à payer leurs factures d’énergie. Mais bon, on voulait quand même marquer le coup avec une attraction susceptible d’attirer du monde.”

Le prix d’entrée à la piste a été fixé à 5 euros, matériel compris. “Les plus anciens se rappelleront des soirées du Flash Roller qui était installé sur le site de Cora et qui rassemblait de nombreux jeunes à l’époque. Dans le même esprit nostalgique, deux soirées spéciales seront organisées dédiées aux années 80 et 90 sur la piste de roller.”

Alors que d’ordinaire, le marché de Noël est organisé durant cinq semaines, cette année, il n’y en aura plus “que” quatre. “Il se fait que nous avons éprouvé de grandes difficultés à remplir les 20 chalets et certains seront occupés de manière éphémère pour une ou deux semaines. Les commerçants se sont montrés réfractaires à cause des prix de l’énergie et même sans avoir touché aux coûts de location, ne pouvaient pas se permettre de louer un chalet pendant un mois.”

Pas de restaurant non plus

Autre changement, il est important, il n’y aura pas de restaurant, qui le soir se transformait en dancing, sur le site cette année. “Notre volonté de se recentrer sur un véritable marché de Noël et d’éviter le côté discothèque des lieux a réfréné les éventuels intéressés. Il n’y aura donc pas de restaurant cette année.”

Par contre, de nombreuses animations seront proposées aux Louviérois. Citons en vrac les venues de Mickey, Minnie, la Reine des Neiges, des fanfares, des chorales de Noël ou encore, bien entendu, les venues de Saint-Nicolas et du Père Noël qui sont très attendues.

Le Marché de Noël sera ouvert du 1er au 31 décembre entre 8h et minuit. La piste de roller ouvrira tous les jours à 9h.