La Louvière : Urbanica, un nouveau zoning artisanal d’1,5 hectare

C’est sur le site des anciennes boulonneries Boël que le zoning Urbanica a été implanté. “Le terrain était hautement pollué et a subi un énorme traitement de la part de la SPAQUE, spécialisé dans l’assainissement des sols pollués”, nous a indiqué Jacques Gobert, bourgmestre de La Louvière. “Cette zone d’activité économique accueillera prochainement les indépendants, artisans, PME etc. sur des petites surfaces. Les grandes entrprises ne pourront pas s’y installer. De quoi mixer activités économiques et zones d’habitat, tout en diversifiant l’offre présente sur notre territoire. Une volonté que nous avions déjà actée dans notre Projet de Ville LLO 2050.”

Le terrain, d’une surface de 1,5 hectare comportera plusieurs cellules d’environ 1000 m². "Pour le moment, il n’y a que les rues qui ont été créées. Les PME qui voudraient s’y installer devront encore construire leur bâtiment. Souvent, les artisans ou les PME éprouvent des difficultés à trouver un endroit où s’implanter, cette zone a été créée pour eux.”

IDEA va prochainement débuter les recherches d’entreprises intéressées. En attendant, pour toute information, envoyez un mail à l’adresse investisseurs@idea.be ou, par téléphone au 065/37.57.08.