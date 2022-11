Indochine, première tête d’affiche du Ronquières Festival 2023

Le Ronquières Festival dévoile sa première tête d’affiche ! Les fans de cet événement, qui prend de plus en plus d’ampleur au fur et à mesure des années, ne seront pas déçus par cette première annonce des organisateurs. Ce n’est autre que le groupe Indochine qui enflammera les festivaliers le vendredi 4 août.

“Après avoir rempli les plus grands stades de France en 2022, Indochine annonce une tournée exceptionnelle de festivals en 2023. Il se produira en exclusivité belge au Ronquières Festival”, annoncent les organisateurs. “Le groupe donne rendez-vous aux festivaliers le vendredi 4 août pour un concert qui s’annonce déjà inoubliable. ”

Indochine succédera donc à Julien Doré, Orelsan, Angèle ou encore Snow Patrol en tant que tête d’affiche du festival. Cette première annonce promet un festival 2023 à hauteur de l’édition 2022 qui avait attiré plus de 65 000 visiteurs sur l’ensemble du festival. Il faudra désormais rester connecté pour savoir qui viendra compléter la line-up du Ronquières Festival.

À noter que la billetterie du festival ouvrira ses portes dès ce vendredi 10h.