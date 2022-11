Procès de la Strada à La Louvière : la sentence, c’est pour ce jeudi

Après trois séances de débats entre les deux parties qui avaient eu lieu fin octobre dernier, le jugement est attendu pour ce jeudi au Tribunal de Mons. Les enjeux sont énormes puisque Wilhelm&Co. réclame plus de 72 millions d’euros à la Ville pour non-respect de la convention signée en 2018 concernant la construction du complexe de la Strada qui devait à l’origine rassembler logement, commerces et notamment cinéma en plein cœur de la Cité des Loups. “La Ville avait tout à fait le droit de mettre fin au marché mais lorsqu’on agit comme cela, il faut une indemnité et c’est l’enjeu de ce procès, que Wilhelm&Co. soit indemnisé par rapport au préjudice subi”, nous avait expliqué Me Yves Moreau, un des défenseurs du promoteur immobilier, lors de la dernière séance. “Les frais dépensés, notamment d’architecte, en pure perte, la quote-part qu’il aurait eu dans la marge en vendant et le rendement de ces fonds pendant la période. On a viré Wilhelm&Co. du projet, il faut les indemniser. C’est aussi simple que cela.”

Une version des faits que réfute la Ville de La Louvière qui, elle aussi, réclame des indemnités à Wilhelm&Co. pour non-respect du marché public passé, déjà, en 2008. Cet attentisme relatif avait poussé la Ville à rendre caduque le marché en question et, de ce fait, de terminer les frais avec le promoteur bruxellois. “Wilhelm&Co. dresse un portrait terriblement manichéen de la situation dans ce dossier”, avait affirmé en séance Me Dominique Gérard, défenseur de la Ville de La Louvière. “C’est la méchante administration publique qui n’a de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais comment être crédible quand, en 14 ans, seuls 10 % du projet initial (un bâtiment de logement situé juste à côté de l’administration communale, NDLR) ont été réalisés tout en réclamant 72 millions d’euros d’indemnités ? Je me demande aussi dans quel but la Ville pourrait-elle torpiller volontairement ce projet, comme le déclare Wilhelm&Co. alors qu’il s’agit d’un marché de première importance pour elle.”

Ce jeudi, on en saura sans doute un peu plus sur la suite de cette véritable saga qui n’en sera pas terminée puisque quelle que soit la décision prise de la juge, il est peu probable que l’une ou l’autre partie ne fasse pas appel.