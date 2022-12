Morlanwelz : Guy et son foodtruck bloqués pendant une semaine à domicile à cause de travaux dans sa rue

Depuis jeudi passé, le foodtruck de Guy, l’Orignal, est au chômage technique. Impossible pour lui de circuler dans sa rue, la rue Mon Plaisir à Carnières, et donc, de pouvoir vendre ses délicieuses poutines et autres spécialités québécoises. Tout a commencé mardi dernier lorsqu’il aperçoit un papier dans sa rue disant qu’un énorme engin de chantier allait bloquer sa rue durant deux jours. “Ils installaient une antenne GSM sur le château d’eau et comme c’est une impasse, je n’aurais pas pu sortir de chez moi”, explique celui qui s’est lancé sur les routes avec son foodtruck il y a quatre ans. “En effet, pour différentes raisons, mon camion est branché chez moi la nuit et il est impossible pour moi de le garer ailleurs ne fût-ce que pour une nuit sous peine de perdre de la marchandise. J’ai tenté de trouver une solution avec le promoteur mais il n’a rien voulu savoir. J’étais donc bloqué pour deux jours.”

Mais la mésaventure ne s’arrête pas là. Le lundi matin, un autre chantier l’immobilisait à nouveau. “Cette fois, il s’agissait de travaux qui concernaient l’installation de fibre optique. Ils ont fait ça n’importe comment. Ils devaient installer des plaques mais ce n’était pas suffisant pour sortir ma camionnette de mon allée. Déjà en temps normal, ce n’est pas facile mais là, c’était impossible… Il y avait des tranchées, de la boue partout bref, c’était Bagdad.”

Retour au boulot vendredi

Ce vendredi, Guy pourra à nouveau sortir son camion de son allée mais en attendant, il a perdu une semaine de boulot et a dû jeter de la marchandise. “Je me suis renseigné auprès de la Région mais pour recevoir une indemnité, il aurait fallu que je sois immobilisé 20 jours d’affilée ce qui n’est pas tenable pour moi. Déjà que les derniers temps, avec la crise énergétique et le prix du carburant, des marchandises etc. qui explosent, la situation est à peine vivable…”

Du côté de la commune, on est bien au courant d’une situation qui est compliquée à de nombreux endroits sur l’entité. “Nous avons reçu énormément de plaintes ces derniers jours et sommes conscients que cela ne va pas”, nous a confié Christian Moureau, bourgmestre. “Les principaux griefs des citoyens étaient le manque de communication que les différentes entreprises sous-traitées pouvaient montrer concernant les dates des travaux ou encore des travaux bâclés ou mal exécutés. Nous avons rencontré les responsables de la société Unifiber en charge des travaux et avons tout fait pour que la situation se règle dans les plus brefs délais. C’est important de mettre les choses au clair car les travaux qui concerneront à peu près toutes les rues de l’entité vont encore s’étaler sur de nombreux mois.”