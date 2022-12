Le nouveau giratoire de l'Octroi de Bray accessible dès ce vendredi soir

Le chantier, situé à l'intersection entre l'Avenue Léopold III et la chaussée de Mons sera libéré et la circulation pourra reprendre quasiment normalement.

Bonne nouvelle pour les nombreux automobilistes qui circulent sur cet axe très fréquenté. À partir de ce vendredi 2 décembre en fin de journée, le nouveau giratoire de l’Octroi de Bray, situé à l’intersection formée par la N90/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III sera à nouveau accessible. La zone de chantier sera entièrement libérée dans l’attente de la réalisation d’une ultime phase.

Jusqu'ici, les automobilistes qui voulaient se rendre à Mons en venant de Péronnes étaient contraints de faire un grand tour via La Louvière ou Binche. "Dès ce vendredi soir, il sera possible de circuler sans entrave sur cette portion de la N90, ainsi que sur la N27 voisine et de connecter à nouveau les deux nationales", a communiqué l'entreprise Wanty.

La vitesse maximale restera toutefois limitée localement sur la zone de chantier à 30 km/h dans l’attente de la pose de la dernière couche de revêtement.

Cette pose devra être effectuée lors de conditions météorologiques adéquates. Les dates de cette dernière intervention et ses modalités pratiques seront communiquées par la suite.

Des aménagements latéraux (trottoirs, pistes cyclables, quais des bus) doivent également encore être finalisés sans entrave à la circulation.

Ce chantier visait à aménager un giratoire à l’intersection de la N90 et de la N27 pour sécuriser la zone et fluidifier le trafic à rendre en compte les modes doux par l’aménagement de traversées cyclo-piétonnes et à réhabiliter deux quais de bus sur la N90 de part et d’autre du giratoire en les adaptant au PMR.

Par ailleurs, afin d’impacter les usagers le moins possible, les opérations ont été coordonnées à un chantier à mener pour le compte de la SPGE qui a installé sous la N90 un collecteur d’égouts.

Suite à cette intervention, le revêtement de la N90 a également été réhabilité sur 600m depuis le nouveau giratoire vers Mons.

Ce chantier représente un budget total d’environ 3 millions d'euros.