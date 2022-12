Le Relais Social louviérois lance une appli solidaire

Cette demande faisait également suite au projet "La Louvière Solidaire", également réalisé par le Relais Social Urbain pour répondre aux besoins du Plan Stratégique Transversal du CPAS de La Louvière.

Cet outil est destiné aux usagers du réseau, ainsi qu’à la population locale afin de faire connaître l’ensemble des dispositifs existants sur La Louvière.

Dans l'application, le citoyen pourra notamment retrouver un listing des aides existantes sur la région louviéroise classées par catégories/types d'aides, deux pages d'informations générales concernant les Plans Saisonniers (Plan Grand Froid et Plan Canicule), une page dédiée au projet socio-sportif "Younited Belgium" ainsi qu'un bouton d'urgence sur le menu relayant vers le 112.

Elle a été conçue pour être très facilement téléchargeable, prenant peu de place dans la mémoire des appareils. De plus, elle ne nécessite pas de connexion Internet pour être utilisée.

Complémentairement, un système permettant d'informer et avertir directement toutes les personnes disposant d'une connexion Internet. Il sera donc possible, par exemple, de les avertir en cas de fermeture d'un service, d'un changement d'horaire d'accueil ou encore, pour tout autre message important utile aux usagers des services.

Enfin, lorsque l'utilisateur explore les différents services, il pourra entrer directement en communication avec le service souhaité via l'application. Tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès aux services du réseau et à trouver le bon interlocuteur en cas de besoin. "C'est aussi un outil important pour orienter au mieux les personnes dans le besoin et éclairer les personnes qui se demandent ce qui existe à La Louvière pour aider les personnes vues dans la rue" a communiqué la Ville.

L'application, baptisée sobrement "La Louvière Solidaire", est disponible sur Play Store.