Un Noël festif en perspective à l'Abbaye de Bonne Espérance

Pour la première fois, l'Abbaye de Bonne Espérance se parera des couleurs de Noël lors du dernier week-end de décembre avec quatre jours de folie qui s'annoncent festifs.

Tous le week-end, des chalets à l'extérieur ainsi que des artisans et des exposants à l'intérieur de l'abbaye en elle-même raviront les visiteurs. Le tout dans un chapiteau chauffé de 600 m²

Dès le jeudi 22 décembre de 16h à minuit, de nombreux artisans seront présents sous le chapiteau laissé libre par l'événement "Chalet d'Hiver" qui l'occupe depuis une semaine déjà tous les week-ends. Bars avec des spécialités locales et Food trucks seront aussi présents pour sustenter les visiteurs.

Le 23, comme la veille, une soirée DJ sera organisée jusqu'à minuit, ambiance de Noël assurée !

Même le 24, il sera possible de faire ses derniers achats de Noël entre 11 et 16 avec un apéro de pré-réveillon et des animations musicales qui promettent tandis que le jour de Noël, les plus jeunes auront carrément droit à la visite du Père Noël dès 12h