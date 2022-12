De nombreux projets en matière de mobilité et de mobilité douce approuvés par le conseil communal de Morlanwelz

Le montant de l’enveloppe pour la mise en œuvre du Plan d’Investissement Communal (PIC) de la commune de Morlanwelz pour les années 2022 à 2024 s’élève à 930.926,40 euros. Cette enveloppe représente le subside, soit 60 % des travaux éligibles. Le PIC proposé doit couvrir 150 % à 200 % de l’enveloppe attribuée. La commune devait donc prévoir dans son PIC 2022-2024 des travaux dont le montant total se situe entre 2.327.316,00 euros et 3.103.088,00 euros.

Les projets sélectionnés pour l’octroi de ce subside sont donc les travaux de réfection de la voirie à la Rue Ernest Solvay (partie haute). Le chantier de réfection d’un mur de soutènement, de l’égouttage et de la voirie à la Rue de la Résistance et les travaux d’égouttage à la Rue du Bois ont également été inclus.

Au niveau du Plan d’Investissement Mobilité Active communal et intermodalité (PIMACI) de la commune de Morlanwelz pour les années 2022 à 2024, le montant s’élève à ce stade à 197.694,54 euros. Cette enveloppe initiale représente le subside, soit 80 % des travaux éligibles. Mais le PIMACI proposé devra couvrir entre 400 et 450 % de cette enveloppe initiale car les enveloppes initiales annoncées aux communes correspondent au montant engagé par le Gouvernement Wallon en 2021 à savoir 52 millions d’euros. Au total, l’ambition du Gouvernement est de porter ce montant à 210 millions d’euros pour la programmation 2022-2024, soit plus de 400 % du montant annoncé actuellement. La commune doit donc prévoir des travaux dont le montant total se situe entre 988.472,70 euros et 1.112.031,79 euros.

Les projets proposés sont donc l’aménagement de l’ancienne voie de tram 30 pour les modes actifs dans la portion comprise entre la Chaussée Brunehault et la Rue Abel Hélin et dans la portion comprise entre la place de Carnières et le bas de la Rue d’Anderlues. Trois axes cyclo-piétons entre Mont-Sainte-Aldegonde et Morlanwelz seront également concernés par le PIMACI.