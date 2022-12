Dépité par la tournure de la crise, Manuwash arrête les frais à Manage : “je ne sais plus me payer un salaire depuis quatre mois”

La crise n’a pas fini de faire parler d’elle et, tous les jours, force des petits indépendants à stopper leur activité. C’est le cas du Manageois Manu Dardenne qui, après s’être lancé en solo dans le lavage de voitures il y a cinq ans, se voit contraint et forcé de stopper ses activités fin décembre. “Je n’ai pas su me payer de salaire depuis quatre mois, c’en est trop, j’arrête les frais”, nous lance d’emblée Manu Dardenne. “Je suis vraiment dégoûté par le système. Personne ne vient à notre aide, à notre chevet alors qu’on est pus que malade. En plus des frais d’énergie qui me sont tombés dessus dans mon activité comme à mon domicile. Mois aussi je dois payer mes factures, mon loyer et ce n’était plus tenable. Cela ne s’est pas fait de gaieté de cœur mais c’était la meilleure des décisions possibles.”