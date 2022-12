Le principe de cette action de solidarité est simple. “Nous récoltons toutes denrées alimentaires non périssables, vêtements, jouets pour enfants en bon état”, nous explique Bernard Thomas, président de l’asbl. “Nous demandons aux gens de placer leurs dons dans des boîtes emballées. Ensuite, nous donnerons ces boîtes aux bénéficiaires de la collecte alimentaire de la Conférence Saint-Vincent.”

Une association qui, par les temps qui courent, tourne à plein régime. “Nous distribuons toutes les semaines 125 colis alimentaires distribués alors qu’en temps normal, on tourne plutôt autour des 80”, explique Bernard Thomas qui fait également partie de la Conférence Saint-Vincent d’Houdeng. “Les demandes explosent pour le moment et nous sommes persuadés que des opérations comme “Le Cœur en Boîte” sont plus que jamais nécessaires, vitales même pour certaines familles.”

Le 17 décembre, rendez-vous donc à l’église d’Houdeng-Aimeries lors du marché de Noël pour déposer vos boîtes. “Nous accueillerons une trentaine d’artisans locaux, rien de commercial, au sein même de l’église. C’est ce qui fait l’originalité de ce marché de Noël. Il y aura aussi de la petite restauration à l’extérieur.”

À noter, la présence du Père Noël entre 14 et 17h.