Le Ronquières Festival déjà sold-out pour le vendredi : “Nous envisageons de rajouter quelques tickets”

La line-up du Ronquières Festival se dévoilera un peu plus ce jeudi avec l’annonce de plusieurs artistes. En parallèle, les organisateurs vont se réunir pour définir s’il est possible ou pas de rajouter des tickets pour le vendredi du festival. “Comme pour l’ensemble des festivals, nous prévoyons un certain nombre de tickets “jour” et un certain nombre de pass pour les trois jours”, confie Gino Innocente, organisateur du Ronquières Festival. “Nous avons effectivement déjà vendu l’ensemble des tickets pour le vendredi. Nous sommes en train d’envisager la possibilité de rajouter quelques tickets pour le vendredi et donc d’augmenter le quota. C’est en phase d’analyse. ”

Des records de vitesse de vente qui ont de quoi, évidemment, réjouir les organisateurs. “Nous sommes naturellement super contents de la vitesse à laquelle les tickets se sont vendus. C’était un peu plus rapide que d’habitude”, poursuit Gino Innocente.

Outre la satisfaction de voir les tickets pour le vendredi partir comme des petits pains, les organisateurs sont particulièrement fiers de voir que la vente des pass pour les trois jours bat également son plein. “Ce qui est pour nous un bon élément, c’est de voir un bon nombre de pass trois jours déjà partis alors qu’un seul artiste a été annoncé. Nos festivaliers connaissent l’événement et viennent aussi pour l’événement en tant que tel. C’est assez sympa de voir qu’il n’y a pas que les tickets du vendredi qui partent mais également les pass trois jours. C’est une heureuse surprise”, se réjouit Gino Innocente.

Jeudi sera une nouvelle date charnière pour les amateurs du Ronquières Festival puisque de nouveaux artistes vont être annoncés. Ce sera également à nouveau la course pour se procurer les éventuels quelques tickets ajoutés pour le vendredi. “Si je peux donner un conseil, les personnes souhaitant se procurer un pass trois jours ont intérêt à ne pas trop traîner”, conclut Gino Innocente.