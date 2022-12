Braine-le-Comte : Majorité et opposition divisées sur le projet de réaménagement de la Grand-Place

“Le premier point du conseil communal, concernant l’aménagement de la Grand-Place, portait sur la signature de la convention avec la Région wallonne pour l’octroi d’un subside de 1 862 000 euros à ce stade-ci de la procédure. Ce subside était calculé en fonction des espaces rénovés. Nous pouvions ainsi obtenir 60 % de financement pour les travaux d’espaces carrossables et 80 % pour les espaces de convivialité. Le montant de ce subside n’est pas fixe puisqu’il pourra varier en fonction du coût final des travaux”, explique Léandre Huart, échevin de l’Aménagement du territoire de Braine-le-Comte.

Pour ce premier point, quelques remarques ont été formulées, notamment sur le financement des subsides en fonction de l’indexation mais les débats sont restés relativement calmes. L’opposition (Ecolo et Ensemble) avait finalement décidé de s’abstenir. Le point suivant a davantage fait réagir…

“Le point suivant concernait le permis d’urbanisme pour l’aménagement de la Grand-Place. Il permettait de voir en quoi ce projet allait changer le cœur de la ville”, poursuit Léandre Huart. “L’objectif est d’offrir un meilleur cadre aux citoyens en le rendant plus convivial tout en se passant d’un amoncellement d’asphalte et de véhicules. L’objectif est également de garder les monuments classés comme le kiosque et l’hôtel d’Arenberg en les restaurant. ”

La Grand-Place se situe en plein cœur de la zone de rénovation urbaine ce qui a permis à la ville de Braine-le-Comte d’obtenir l’important subside d’1,8 million d’euro. Au niveau du plan de secteur, elle se situe dans une zone d’équipements communautaires et dans un périmètre d’intérêts culturel, historique et esthétique d’où l’intérêt de la rénover.

Plusieurs axes vont donc composer cette rénovation de la Grand-Place. Le premier concerne une déminéralisation de l’espace actuel via une meilleure végétalisation. Le second porte sur la favorisation des modes doux et l’accessibilité aux PMR. Remise en lumière de la Grand-Place, meilleure gestion des eaux et mise en valeur du patrimoine complètent la série d’axes visés par cette rénovation.

“Les plans de l’espace actuel ont évolué par rapport au début du projet. Ils contiennent désormais davantage de zones de parking et de parking pour vélos. Ils incluent également la mise en place de bornes électriques ainsi que quelques changements au niveau du mobilier urbain et des espaces verts”, explique Léandre Huart. “Nous avons ainsi ajouté une trentaine d’arbres dans nos plans ainsi que des massifs plantés, des haies et des parterres. Des mobiliers végétalisés déplaçables seront également mis en place. Abri bus, dalles podotactiles, stationnement vélo et plusieurs poches de parking, totalisant 35 places supplémentaires, ont aussi été ajoutés. L’aménagement du parking des Dominicains est prévu également. ”

D’autres espaces également aménagés

Le second espace, s’articulant autour du jeu de balle, va aussi être métamorphosé. Après une réunion de concertation avec le comité du Tillburg, le collège communal a décidé de remettre le terrain de balle aux normes d’Infrasports. En dehors des matchs de balle pelote, les lieux pourront accueillir les marchés hebdomadaires, le marché de Noël et d’autres rendez-vous grâce à son espace assez vaste.

Au niveau de l’office du tourisme, de grands changements sont prévus. L’enquête publique concernant le décret voirie portait justement sur cet espace qui passera de patrimoine communal en patrimoine public puisqu’un parc vert y prendra, à terme, place. Au niveau de la N6, un plateau sera aménagé pour signaler le passage en zone 30. Enfin, un coin d’eau s’articulera autour de fontaines et d’espaces de terrasse. Un bassin de rétention d’eau prendra place sous cet espace.

En plus de la poche de 35 places de parking supplémentaires, un autre parking sera créé aux Dominicains. 112 places provisoires y seront aménagées. 17 autres places seront créées par la suppression des places de livraison à la rue de la Station et 110 places seront obtenues par la future acquisition du parking P1 de la gare.

C’est sur ce point parking que les débats ont commencé à s’envenimer. “Nous reconnaissons les points positifs du réaménagement de la Grand-Place mais nous sommes contre la création d’un parking au niveau des Dominicains”, explique le groupe Ecolo par l’intermédiaire de Muriel De Dobbeleer. Des propos qui ont déjà eu don d’énerver le bourgmestre, Maxime Daye. “Le décret voirie ne porte uniquement sur la création d’un parc vert en lieu et place de l’office du tourisme. Seul le collège peut tabler sur la création du parking aux Dominicains. À être trop transparent, cela se retourne contre nous”, répond-il.

Le bourgmestre n’était pas au bout de ses surprises puisque c’était alors au tour du groupe Ensemble de prendre le relais. “Nous sommes d’accord que l’aménagement de la Grand-Place est important mais nous préférions l’ancien projet qui était bien moins coûteux. Trois points nous posent désormais problème. Le premier concerne le remplacement des pavés par du béton alors que de la pierre bleue va bientôt être produite à Braine-le-Comte. Le second concerne la démolition de l’office du tourisme. Pour nous, il est important de le conserver sur la Grand-Place. Enfin, nous sommes contre la suppression du parc des Dominicains pour en faire un parking”, indique Pierre André Damas.

Il n’en fallait pas plus pour rendre le bourgmestre rouge de colère. “Tous les mois, vous revenez avec des avis contradictoires sur les mêmes projets. On ne comprend plus rien. Mettre de la pierre bleue sur la Grand-Place aurait triplé les coûts et le projet initial était bien moins abouti que celui soumis à la Région wallonne. Nous entendons et prenons en compte vos remarques pour finalement voir que vous changez d’avis le mois suivant”, répond Maxime Daye.

Des débats qui se sont conclus par une abstention d’Ecolo et le refus du point par le groupe Ensemble.