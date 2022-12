La Louvière : 70 bambins de l’Institut Saint-Joseph ont dormi à l’école pour attendre Saint-Nicolas (Photos et vidéo)

L’effervescence était à son paroxysme ce lundi pour les 70 enfants de l’Institut Saint-Joseph à La Louvière qui ont accepté de “faire dodo” à l’école ce 5 décembre en attendant Saint-Nicolas. “C’est une grande première pour l’école d’organiser un tel événement”, nous explique Andrea Vecchio, directeur de la section maternelle de l’Institut Saint-Joseph. “En début d’année, nos institutrices ont émis l’idée, le souhait de passer une nuit à l’école en compagnie de leurs élèves et elle s’est concrétisée sans doute plus rapidement qu’elles ne pensaient. Nous avons été rassurés par notre P.O. ainsi que… par les assurances concernant le fait que dormir à l’école ne poserait aucun problème. Honnêtement, lorsqu’on a lancé l’idée auprès des parents, on ne s’attendait pas à un tel engouement puis qu’une septantaine d’élèves sur 115 a répondu présent, y compris des enfants de première maternelle.”