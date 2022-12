Cali de retour à La Louvière : “En Belgique, je me sens comme chez moi”

Dans son spectacle, à mi-chemin entre théâtre et concert, baptisé “Ne faites jamais confiance à un cow-boy”, Cali fait le point sur presque 20 ans de carrière solo depuis la sortie de son premier album “L’Amour Parfait” en 2003 et le dernier “Ces jours qu’on a presque oublié vol. 1” sorti il y a quelques semaines à peine. “Ce spectacle allie mes deux passions, le chant et le théâtre”, explique Cali en toute simplicité. “Le pitch de départ, c’est un clochard qui se réveille sur un banc au pied d’un réverbère et qui interpelle le public en se rappelant qu’avant, il était chanteur. J’adorais cette idée de liberté que peut ressentir un clochard. Auparavant, c’était un être libre qui choisissait de vivre comme ça, sans abris. Aujourd’hui, malheureusement, c’est bien plus souvent pas par choix mais par nécessité que les gens se retrouvent en rue. et c’est bien triste.”