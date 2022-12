La Louvière : avec la vague de froid qui s’annonce, le CPAS ouvre un abri de nuit supplémentaire

Cet abri de nuit supplémentaire constitue donc une “réserve” et n’est pas forcément ouvert tous les jours ni toute l’année. “Ce n’est pas un bâtiment construit exprès pour cela, il s’agit d’un bâtiment inutilisé qui est disponible en cas de besoin. Auparavant, nous devions trouver des solutions en urgence pour les personnes qui étaient refusées à l’abri de nuit principal. Cela n’est donc plus le cas.”

Actuellement, l’abri de nuit “Le Tremplin” peut accueillir 16 personnes mais dans des conditions qui ne sont pas optimales. “C’est pourquoi nous nous employons à construire un tout nouveau bâtiment qui serait disponible fin 2024/2025 au plus tôt et qui pourra accueillir 25 personnes dans de meilleures conditions.”

Quant au public visé par ces abris de nuit, il s’agit pour la plupart de jeunes hommes qui, pour une raison ou une autre, n’ont plus de foyer. “Mais, de plus en plus, je constate que des femmes fréquentent également l’abri de nuit. On n’ouvre pas non plus l’abri de nuit supplémentaire tous les jours car d’un jour à l’autre, le nombre de demandeur peut varier en fonction des flux de sans-abri qui vont de ville en ville. Cela dit, nous sommes ouverts à toute personne qui serait en demande car nous ne pouvons obliger personne à trouver un abri pour la nuit.”