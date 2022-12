Au programme de cette édition spéciale, outre les produits habituels que l’on peut y retrouver tous les mois, on retrouvera des produits de fête, des artisans non alimentaires mais aussi des dégustations diverses.

En plus, le Père Noël en personne sera présent pour une distribution de bonbons et de sucettes qui fera le bonheur des plus petits.

Un bar et de la petite restauration seront également disponibles.

En outre, un concours de biscuit est organisé en marge du marché. Le principe est simple, il faut créer 25 biscuits identiques et ce seront les artisans présents qui joueront aux apprentis juges sur l’esthétique, le goût et la texture des biscuits. Date limite d’inscription le 8 décembre au 064/518219.