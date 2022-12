La Louvière : A l'occasion de la Coupe du Monde, les élèves de la section Art de l'Athénée Provincial créent un album "Pamini" teinté de surréalisme

Le MUchebou Musée des Cheveux Bouclés. Rue de Baume, le Mubé Musée du Béret. Rue de la Barette, le Mufi Musée du Fifre. Rue des Pierrots, le MUfle Musée des Fleurs. Rue des Géraniums, le MUcro Musée du Crochet. Rue du Croquet... L'imagination de l'artiste surréaliste était sans limite. "L'album sortira le 17 décembre et mis en vente au profit du voyage à Paris en janvier où nous mènerons un autre projet autour du livre, avec une rencontre notamment avec l'écrivaine Nadine Monfils qui sera interviewée de façon décalée", explique Alain Regnier, professeur d'arts et coordinateur du projet. "Au début de l’année scolaire, nous avons entamé une série de travaux inspirés par les productions artistiques et surtout littéraires de Pol Bury. Les étudiants ont produit des cartes postales, des petits films d’animation et des pantins articulés qui ont fait l’objet de diverses activités. Cet album PAMINI constitue, en quelque sorte, le point d’orgue de leur travail qui réunit tous les éléments qui ont permis de rendre hommage à Pol Bury tout au long de cette année centenaire"

Un projet s'inscrit aussi dans le cadre du Centenaire Pol Bury, avec le soutien du secteur cinéma de Hainaut Culture et en prélude à Motamo Biennale Livres D'enfants au Château Gilson et au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée.

Il sera bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies. La référence à la Coupe du Monde est bien entendu ironique et tout aussi surréaliste que l'imagination de Pol Bury. "Les textes ont été écrits par les élèves sur des musées à construire à La Louvière, comme le musée de la tirette. Ces textes accompagnent les étiquettes. Avec Nadège Herrygers du service cinéma et éducation permanente de Hainaut Culture, les 6ème préparent aussi un film d'animation avec les pantins, dans un décor. On pourra le visionner via un code-barres qui figurera dans l'album Pamini".

L'album PAMINI sera disponible également lors de la 7ème Biennale du Livres d'Enfants Motamo qui se déroulera du 14 avril au 4 mai 2023 au Château Gilson à La Louvière. "Le Château Gilson sera ouverte en permanence pendant ces 4 jours, et nous pouvons annoncer que le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée nous programmera deux mois en 2025, quand leurs travaux seront terminés".

La 7ème Biennale Motamo sur le thème Anonymat & Pseudonyme s'annonce prometteuse avec des livres venus du monde entier, d'Australie jusqu'au Costa Rica. On y découvrira les livres réalisés par les enfants de plusieurs pays, des ateliers d’impressions, des visites guidées, des lectures et bien d’autres activités en compagnie de nombreux invités belges et étrangers. Pas de format imposé, mais des textes avec des images ou uniquement des images racontant une histoire.