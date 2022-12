Mais cette année, ils ont décidé d'innover en organisant une collecte de dons... pour animaux ! "C'est une idée qui vient directement des élèves", nous explique Carole Bearelle, directrice de l'école communale de Ressaix. "Lorsque nous avons discuté ensemble de l'action de solidarité et de citoyenneté que nous allions réaliser cette année, c'est cette idée qui est ressortie. J'avoue que nous avons été quelque peu surprises par l'originalité mais on s'est dit qu'après tout, pourquoi pas ? Les animaux aussi ont des droit et sont parfois maltraités ou abandonnés."

Les enfants ont probablement été influencés par Martine, la chatte officiellement adoptée par l'école dont elle est devenue la mascotte. "Pour Noël, beaucoup d'enfants veulent un chiot ou un chat au pied du sapin. Mais il est important de leur faire comprendre qu'avoir un chat ou un chien, c'est beaucoup de responsabilités et qu'en adopter un ne doit pas se faire à la légère."

Au lieu de vêtements, des jouets ou de denrées alimentaires, l'école récolte donc de la nourriture pour animaux, des couvertures, des jouets ou accessoires pour animaux. "Nous avons contacté la SPA La Louvière qui s'est montrée intéressée par l'initiative. L'intégralité des dons reçus d'ici le 21 décembre leur sera donné."

Pour soutenir cette initiative originale et faire votre don, rendez-vous à l'école communale entre 8h30 et 16h du lundi au vendredi jusqu'au 21 décembre.