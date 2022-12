Des enfants de maternelle de l’école Pascal Hoyaux à La Hestre coincés au cinéma à La Louvière à cause d’un bus qui n’est jamais arrivé.

Mais ce dernier n’est jamais arrivé à La Louvière et certains enfants sont restés coincés au cinéma avec leurs institutrices jusqu’à après 18h ! Ce sont les parents qui, un à un, sont venus chercher les enfants. “Je ne sais pas exactement ce qui s’est déroulé mais il semble que le bus scolaire soit hors de cause puisqu’il avait effectué ses deux allers-retours comme prévu”, nous affirme Bruno Pozzoni, bourgmestre de Manage. “Il semblerait par contre qu’il s’agit d’un problème de communication entre les TEC et l’école.”

Nous n’avons pas pu prendre contact avec l’école mais les TEC nous ont confirmé un souci manifeste de communication. “Aucun trajet n’était prévu cette semaine avec l’école en question”, nous a-t-on confirmé du côté des TEC. “Par contre, il y en a la semaine prochaine. En cas de problème, nous avons de très bons contacts avec cette école et le problème connu par ces élèves nous étonne fortement. Ces derniers mois, nous avons été contraints de refuser certains transports pour des écoles à cause d’un souci d’effectif mais ici, ce n’était pas le cas puisqu’aucun trajet n’était prévu.”