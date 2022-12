Ecaussinnes : les associations pourront rester à la Maison du Peuple

En effet, l’asbl qui la gère actuellement a annoncé cesser ses activités au 31 décembre 2022 et céder le bâtiment à l’asbl qui gère le Gai Logis. “Mais il n’entre pas dans les missions directes du Gai Logis de devenir un gestionnaire de salles et, encore moins, d’y consacrer des moyens qui ne sont pas prévus à cette fin”, a indiqué la commune dans un communiqué. “Toutefois, les gestionnaires du Gai Logis ne voyaient pas d’inconvénient à examiner la possibilité de donner la faculté aux associations de poursuivre leurs activités, à condition que l’impact financier soit nul pour le Gai Logis.”

Dans ce cadre, les trois formations politiques de la majorité écaussinnoise se sont accordées afin d’aider financièrement le Gai Logis à concurrence de 20.000 €/an durant 10 ans. “Je me réjouis de cet accord. Il va permettre à de nombreux Écaussinnois de pratiquer leurs activités au sein de la Maison du Peuple. Il était important pour moi d’apporter les moyens suffisant pour garantir la pérennité de l’activité au sein de ce lieu bien connu à Ecaussinnes”, précise le Bourgmestre, Xavier Dupont.

Cette aide couvrira plus ou moins la moitié des charges annuelles estimées. La différence sera couverte par un loyer payé par les occupants et les locations de salle. À l’heure actuelle, des discussions sont toujours en cours entre les responsables des clubs concernés et les responsables du Gai Logis. “Nous avions annoncé, lors du conseil communal du mois de novembre, vouloir aider les occupants de la Maison du Peuple, j’ai tenu les engagements pris.”

Le Collège communal d’Écaussinnes assure ainsi aux associations de continuer à bénéficier de cette infrastructure et aux nombreux sportifs qui fréquentent les clubs qui y sont implantés de pratiquer leur activité en toute quiétude les prochaines années.

Parallèlement, les responsables du Gai Logis prennent des contacts aux niveaux communautaire et régional afin d’obtenir des financements complémentaires afin d’améliorer l’infrastructure existante. Le soutien de la commune permettra de donner un gage de viabilité du projet.

”Nous espérons que les autres niveaux de pouvoir partageront notre enthousiasme à développer un projet qui profitera à tous les Écaussinnois dans les locaux de la Maison du Peuple” conclut le Bourgmestre.