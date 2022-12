La magie de Noël de retour ce week-end à Seneffe

Ainsi, dès 19h ce vendredi, les 32 chalets vous accueilleront pour un week-end festif sur la place Penne d’Agenais. Une animation musicale de circonstance sera assurée par le Art Jazz Band avec la présence du Père Noël qui ravira petits et grands entre 20 et 21h.

Le samedi, le marché ouvrira ses portes de 14 à 23h avec le retour du Père Noël entre 16 et 17 et une animation musicale assurée par la Compagnie Enchantée, les Sales D’jones ainsi que les Arrand’jis.

Le dimanche sera un peu plus calme avec l’ouverture prévue entre 11 et 16h et, de nouveau, la présence du Père Noël entre 11 et 12h. L’animation musicale sera quant à elle assurée par le Collegian’s Band.

L’année dernière, le marché de Noël seneffois avait été perturbé par la crise sanitaire. “On est de retour à une édition normale avec, en plus du marché extérieur, une partie en intérieur dans la salle de la Rotonde et la bibliothèque qui sera gérée par la 22e unité des Scouts Marins. Les bars seront quant à eux tenus par des associations locales.”

À noter le retour du magnifique sapin illuminé sur la place qui invite les gens à entrer dans la magie de Noël.