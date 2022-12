XL Toitures a réalisé la couverture du clocher de la collégiale St-Ursmer à Binche : “une expérience unique en Belgique”

Un chantier qui a déjà nécessité des milliers d'heures de travail. ©XL Toitures

Mais même malgré plus de 25 ans d’expérience dans le domaine, le chantier de la Collégiale Saint-Ursmer est particulier à plus d’un titre. “La forme particulière des combles ainsi que la forme sphérique du clocher avec ses lucarnes, c’est quelque chose qui n’est pas courant et le fait de pouvoir travailler sur de tels chantiers constitue une expérience unique en Belgique”, explique Ulysse Bal, chef de chantier. “Le cahier des charges était très exigeant car relu par l’agence locale du patrimoine qui a notamment exigé le must tant dans les matériaux choisis que de la façon de les poser.”

Un travail rendu compliqué par la forme particulière du clocher. ©XL Toitures

Ainsi, les ardoises de la toiture ont été taillées à la main, sur mesure en fonction de la configuration spécifique du clocher sphérique, et le plomb utilisé est de forte épaisseur. “Cela en fait un ouvrage vraiment exceptionnel. La différence entre le fait de travailler sur un chantier “normal” et un chantier relatif au patrimoine, c’est plus spécifique, il faut notamment se montrer très précis pour respecter le cahier des charges. Les échafaudages sont également différents, souvent plus solides que lors d’un chantier pour un particulier car susceptible d’accueillir des visiteurs, des membres des autorités… Et puis n’importe quelle entreprise ne peut réaliser ce type de travail. Il faut être agréé et obtenir des certifications spécifiques.”

En plus de la Collégiale, c’est également l’entreprise XL Toitures qui réalise les travaux de couverture de l’Hôtel de Ville. “Nous sommes en train de terminer les travaux sur les toitures annexes puis, entre janvier et mars, il faudra démonter l’échafaudage car la Ville n’en veut pas pendant le Carnaval, ce que je peux comprendre. Le travail reprendra en mars et nous attaquerons alors la couverture du Beffroi. Nous espérons terminer ce chantier pour l’été.”