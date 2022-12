Avec l’émergence des moteurs électriques, les formateurs en mécanique doivent se réinventer à La Louvière : “les plus anciens sont réfractaires”

La conjecture actuelle le laisse effectivement que peu de choix aux apprentis mécanos. “La difficulté réside dans le fait qu’il faut leur apprendre à la fois la mécanique classique mais aussi celle liée aux moteurs électriques car, encore pour de nombreuses années, les deux cohabiteront. Dans notre formation, on aborde aussi les spécificités des moteurs LPG, CNG et hybrides.”

Les manières de donner cours ont tout de même dû évoluer. “On a été contrant de s’adapter effectivement et des cours ont été rajoutés à ceux existant. Nous avons également dû acheter du matériel adapté aux nouvelles technologies. Car on ne fait pas ce qu’on veut comment on veut avec un moteur électrique. Les modalités de sécurité sont plus exigeantes que sur un moteur thermique car si on n’y prend pas garde, on risque l’électrocution.”

L’IFAPME propose aux apprentis, dès 15 ans, une formation en alternance en entreprise et à l’école en trois ans avec possibilité de passer leur gestion dès 18 ans. Dès la majorité, les élèves peuvent également suivre une formation en chef d’entreprise qui leur permettrait, une fois le diplôme obtenu, d’ouvrir par exemple leur propre garage. Plusieurs options existent comme la mécanique auto, moto ou vélo ; la carrosserie ou encore, nouveauté depuis deux ans, le conseil commercial donc la vente de véhicules. “Avec le covid, l’option réparation a un succès fou”, continue Patrice Bricq. “Là aussi, l’électrique est étudié de façon minutieuse.”

Pour les certifications des élèves et des formateurs, notamment concernant les moteurs électriques, l’IFAPME travaille avec Educam, une plateforme des connaissances et de formation du secteur automobile et des secteurs connexes.