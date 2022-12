Braine-le-Comte : Le projet de préservation de la Fosse Albecq retenu par la Wallonie

L’avenir de la Fosse Albecq est-il enfin scellé ? C’est bien possible à en croire la liste des villes et communes retenus dans le cadre de l’appel à projets de la Wallonie “Maillage vert et bleu en milieu urbain”. La Ville de Braine-le-Comte fait en effet partie des 16 communes lauréates. Elle recevra ainsi un subside de 440 000 euros pour mettre en place son projet de renforcement du maillage vert des sites de la Fosse Albecq et du Champs des possibles.