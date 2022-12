Franz Ferdinand et The Subways viennent s’ajouter à la line-up du Ronquières Festival

Le Ronquières Festival dévoile encore un peu plus sa programmation ce lundi. Franz Ferdinand et The Subways viennent en effet s’ajouter à Louise Attaque, Juliette Armanet, Shaka Ponk, Jain et l'incontournable Indochine. Pour pouvoir applaudir Indochine, Louise Attaque et The Subways, les festivaliers devront se tourner vers le pass trois jours et pour cause… Les trois groupes se produiront le vendredi, jour déjà sold-out malgré une augmentation du nombre de places.