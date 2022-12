Ces nouveaux outils auront diverses nouvelles fonctionnalités. Ils serviront notamment d’imagerie cardiaque avec des scanners pouvant tourner à une vitesse jamais atteinte de 0,25 seconde par tour (1ère en Belgique : les scanners Siemens X. ceed), permettant ainsi de diminuer le flou lors de l’acquisition d’un battement de cœur.

“Ces scanners, par rapport à la génération précédente, permettent de diminuer la dose donnée aux patients, avec une attention toute particulière pour la pédiatrie. Ces huit scanners nous permettent de faire de l’imagerie spectrale (plusieurs énergies en simultané), c’est-à-dire identifier la composition de substances d’intérêt et mieux caractériser les lésions”, indique Sophie De Norre, porte-parole du pôle hospitalier Jolimont. “Ils sont dotés d’un système d’anneau lumineux qui favorise la détente des patients lors de l’examen”.

Sur l’ensemble de nos hôpitaux, le pôle hospitalier Jolimont traite chaque jour plus de 350 patients avec ses neuf scanners actuels. Grâce à cette acquisition, il pourra augmenter la qualité et la précision du diagnostic mais également le nombre de patients pour diminuer les délais.

Trois de ces scanners seront installés dans la région montoise, trois autres dans la région du Centre et de la Thudinie et deux dans l’ouest du Brabant wallon. “Grâce à cette acquisition, nous pourrons augmenter la qualité et la précision du diagnostic mais également le nombre de patients pour diminuer les délais”, conclut Sophie De Norre.