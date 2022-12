L’Athénée provincial de La Louvière s’associe à Amnesty International en menant diverses actions en faveur des droits humains

”Et si les murs servaient à taguer ces droits ? En couleurs… Un grand pas vers la diversité !”, écrivait dernièrement une personne, sous un post Facebook montrant en photo la grande bâche noir et jaune d’Amnesty nouvellement accrochée dans la cour de l’Athénée provincial de La Louvière et reprenant les grands points de la déclaration des droits de l’homme. ” On y pense…”, répond l’enseignant à l’origine du projet.

Comme d’autres écoles du Hainaut, l’Athénée provincial de La Louvière n’attend pas la date du 10 décembre pour allumer une bougie et parler des droits humains. Ces droits sont au programme des cours de citoyenneté. ” Nous avons officiellement un groupe école Amnesty International, matricule 14”, annonce l’enseignant Maurice Medici. C’est dire si les Droits humains y sont davantage encore au centre des débats.

Du 13 janvier au 17 février, à l’initiative des professeurs de cours philosophiques et des étudiants de 4M et de 3M, l’école aura le plaisir d’accueillir l’exposition “Juste humains”. Amnesty International et Magnum Photos s’associent pour revenir sur 60 ans de mobilisation pour les droits humains, à travers une sélection d’images qui témoignent de la pluralité des combats portés par l’organisation. Parce que le travail photographique tire sa force des prises de conscience qu’il provoque. Magnum Photos est une prestigieuse agence de photographes française disposant d’un fonds photographique précieux et inestimable sur l’Histoire et l’actualité. Cette exposition rassemble 20 photographies illustrant des moments marquant de l’Histoire mondiale et de la lutte des défenseurs des droits humains.

L’exposition ne se limitera pas aux photos. L’école présentera les travaux de ses étudiants sur les droits humains. “La défense des droits humains est un formidable combat dans l’histoire de l’humanité. Malheureusement, ces droits sont loin d’être respectés dans de nombreux pays. Amnesty International est là pour rappeler que ces droits sont universels et doivent être respectés par tous. Vous pouvez participer à cet objectif, en créant un groupe-école d’Amnesty. Une brochure vous présente brièvement ce qu’est un groupe-école, ses missions et ses moyens d’action”, indique l’Athénée provincial de La Louvière.

“En participant à un groupe école, les élèves du secondaire peuvent aussi faire entendre leur voix et s’impliquer dans la vie de l’association. Plus de 50 groupes écoles fonctionnent déjà en Belgique francophone. Ils participent à des actions très diverses, avec toujours le même but, faire vivre les droits humains au sein de l’établissement scolaire. Un groupe-école, où on réfléchit, on agit… et on rigole ! Regroupant des jeunes d’une même école mais de classes différentes, le groupe-école participe à des activités régulières. Il est également un lieu de réflexion, de rencontre, d’échange où chacun peut apporter ses idées et ses talents. Le groupe Amnesty apporte à l’école de la fantaisie, du dynamisme, de la créativité au service des droits humains. ”

C’est aussi une façon de créer un autre climat entre élèves et professeurs, en dehors du cadre strict des cours. Former un groupe-école n’est pas difficile. Il faut simplement avoir des jeunes motivés, l’autorisation du directeur de l’établissement scolaire, un ou plusieurs professeurs pour encadrer et aider les jeunes en cas de difficultés ainsi qu’un local ou une classe pour organiser les réunions. Si tous ces éléments sont réunis, il ne restera plus qu’à prendre contact avec Amnesty pour lancer le projet via le bon de participation et payer une cotisation annuelle de 25 € par groupe à Amnesty. Cette somme recouvre les frais de gestion et de documents envoyés par Amnesty.