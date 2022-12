Le budget 2023 de Seneffe à l’équilibre mais de justesse

Cela dit, si le budget à l’exercice propre est riquiqui, le boni cumulé à l’exercice global monte à 5,8 millions d’euros et va même jusqu’à près de 14 millions si l’on compte les fonds de réserve et les différentes provisions. “Chaque année on entend l’inquiétude de dépenses excessives, on a même entendu le mot faillite concernant la commune de Seneffe mais quand on voit les réserves et les provisions dont on dispose, on est loin de la faillite même s’il faut rester vigilant”, continue la bourgmestre. “L’exercice budgétaire 2023 a été compliqué à mettre en place mais on dispose du matelas qui nous permettra d’atterrir en douceur au moment où des décisions devront être prises de réduire la voilure. En tout cas on reste prudent. Les communes ont de plus en plus de missions sans que les financements suivent et l’évolution des recettes ne correspond pas à la réalité, ça a été flagrant au niveau du CPAS. La commune a notamment dû compenser les indexations des revenus d’intégration. On a la chance de bénéficier des recettes du zoning mais toutes les communes ne sont pas dans notre cas.”

Inquiétude tout de même

Un budget 2023 qui n’a pas laissé sans voix l’opposition ce lundi lors de sa présentation au conseil communal. “Nous restons inquiets quant au fait de devoir aller puiser dans les réserves de plus en plus souvent pour parvenir à l’équilibre”, s’est ainsi inquiétée Dominique Janssens (AC +).“Je m’inquiète également de l’augmentation de la masse salariale et de l’augmentation de la charge de travail dans certains services communaux impactés par la suspension de certains membres du personnel.”

La référence aux affaires de fraude à la carte essence qui touche plusieurs membres du personnel du chantier communal est ici évidente. “En analysant les chiffres prévus pour les dépenses en carburant pour 2023, on peut remarquer qu’ils diminuent (-40 % entre 2022 et 2023) alors que le prix du carburant augmente”, a fait remarquer Michaël Carpin (PS). “Et donc, que les fraudes datent de plus longtemps que simplement en 2021.”

Une information confirmée à demi-mot par la bourgmestre. “Nous avons effectivement remarqué une forte diminution des dépenses en carburant depuis la divulgation de l’affaire et c’est sur ces chiffres que nous nous sommes basés pour effectuer les prévisions budgétaires.”

Parmi les projets qui ont été budgétisés pour 2023, citons la création de pistes cyclables (490 000 euros), la rénovation de la salle polyvalente de Seneffe (200 000 euros), des travaux complémentaires d’aménagement de la crèche (200 000 euros), des travaux d’aménagement du parking du FC Snef (200 000 euros), la création d’une nouvelle école à Seneffe (350 000 euros) ou encore l’aménagement d’une aire de motor-home (370 000 euros).