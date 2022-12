Le projet d’une maison de village Buvrinnes validé par la ministre

Ces séances ont également été mises à profit pour inviter les Binchois à postuler afin d’intégrer une commission destinée à porter ce projet de développement rural : la commission locale de développement rural (CLDR).

Cette CLDR, désignée officiellement lors du Conseil communal du 23 juin 2020, s’est réunie à cinq reprises. Lors de ces réunions, ses membres et l’auteur de programme ont développé, entre autres, un diagnostic partagé construit sur les caractéristiques de l’entité, une stratégie globale à atteindre pour assurer un développement rural fort sur le territoire et des objectifs qui en découlent, 23 projets visant à atteindre les objectifs énoncés et situés sur l’ensemble du territoire binchois.

Parmi ces projets, celui de la construction d’une maison de village à la cure de Buvrinnes avait été désigné comme prioritaire. Une désignation qui n’a pas fait l’unanimité du conseil communal. Le groupe d’opposition Union avait notamment émis de sérieuses réserves quant à la démolition de la cure induite par la construction de cette maison de village, estimant que la priorité devait être sa restauration plutôt que sa destruction.

Projet validé par le Gouvernement de Wallonie

Ce projet a néanmoins été ratifié par le Conseil Communal en date du 19 mai 2022 et défendu au Pôle “Aménagement du territoire” le 1er juillet et transmis ensuite coûtant du mois de septembre à Madame la Ministre.

Ce 9 décembre, le Gouvernement de Wallonie a validé ce projet. “Il s’agit d’une décision qui ponctue de belle manière un long processus participatif et qui marque le début d’une nouvelle phase de travail au cours de laquelle les membres de la CLDR vont pouvoir concrétiser plusieurs des projets qui leur tiennent à cœur.”

Prochainement, la ville de Binche va introduire une demande de convention auprès de Madame la Ministre afin de bénéficier de subsides pour cette réalisation.

L’infrastructure envisagée serait légèrement supérieure à 300m² et composée d’une grande salle, de sanitaires, d’une cuisine, de locaux de rangements et de locaux techniques. Le projet est estimé à 835 000 euros mais pourrait être réévalué en fonction du coût des matériaux.