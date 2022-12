Arquennes : un subside de 350 000 euros pour la rénovation énergétique du Stade Plennevaux

Les travaux envisagés concernent l’isolation des façades par l’extérieur ainsi que le remplacement des châssis et des portes, le remplacement de la toiture vétuste et l’isolation de celle-ci. Afin de répondre aux normes incendie, les plafonds en lambris seront remplacés par des faux-plafonds en laine minérale permettant d’y intégrer un nouvel éclairage Led. Ce faux-plafond permettra d’y intégrer les techniques et le placement d’une ventilation mécanique contrôlée.

Il est aussi prévu de remplacer les chaudières du bâtiment arrière. Les appareils sanitaires tels que les urinoirs seront remplacés par un système avec flush qui est plus économe en eau.

La pose de panneaux solaires thermiques et de panneaux photovoltaïques est envisagée mais vu la faible occupation des lieux, l’installation de ceux-ci ne sera pas vraiment rentable. Une étude de faisabilité sera réalisée par un bureau spécialisé en techniques spéciales. L’éclairage sera en outre remplacé par un système Led, moins énergivore que le système actuel.

Un dossier qui a suscité la réaction de Dominique Janssens, du groupe AC +.“Je pense qu’il serait bien d’envisager un diagnostic environnemental sur le bâtiment”, a commenté la conseillère communale. “Cela nous permettrait, même pour d’autres projets futurs, de choisir les meilleurs matériaux possible et les meilleures techniques dans le cadre d’une vision durable du projet.”

Une idée qui n’est pas rejetée complètement par la bourgmestre qui regrette tout de même la relative urgence. “La bonne nouvelle, c’est qu’on peut avoir un subside mais à tenir dans un délai très court imposé par la Région pour finaliser le projet”, a expliqué la bourgmestre. “Nous soumettrons l’idée du diagnostic environnemental à l’auteur de projet.”