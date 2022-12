La parade de Noël est de retour à Estinnes

Tous les ans, en temps normal, la désormais traditionnelle parade de Noël anime le cœur d’un des villages de l’entité estinnoise. Cette année, après deux éditions 2020 et 21 annulées pour les raisons que l’on sait, c’est à Rouveroy que le Père Noël et toute sa clique vont parader. “La configuration du village ne nous permet pas de faire un grand tour dans le village comme on le fait parfois ailleurs”, explique Delphine Deneufbourg, échevine du Plan de Cohésion Sociale d’Estinnes. “On a dû également l’adapter en fonction de la crise énergétique. Il y aura ainsi moins de chars que d’habitude. Par contre, ce qui est certain c’est que la parade passera par la gare qui sera illuminée pour l’occasion. On terminera ensuite par la place du village où les différentes associations tiendront bar et petite restauration.”