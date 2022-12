Jugement du procès de la Strada en faveur de la Ville de La Louvière : “tout le monde s’est montré foireux dans ce dossier”

Cette décision satisfait tout de même Xavier Papier même s’il accorde que tout n’est pas encore gagné. “Je suis content et étonné de la décision prise par la juge mais pas encore soulagé car la possibilité d’appel existe bel et bien”, nous a confié le conseiller communal (cdH +).“Ce qui me rassure, c’est qu’a priori, les Louviérois ne devront pas payer pour les erreurs commises par les uns et les autres. C’est à peu près le seul point positif. En filigrane, ce jugement démontre que ni l’un ni l’autre n’avait raison donc, tous les deux avaient tort. Tout le monde s’est donc montré foireux dans ce dossier.”

De son côté, Olivier Destrebecq (MR), estime lui aussi surprenant que la caducité ait été jugée recevable par la juge. “Depuis toujours, nous estimons que la caducité ne pouvait pas être décrétée par la Ville mais bien suite à un jugement ou de commun accord”, estime le conseiller communal. “Nous estimons que la majorité a joué avec le feu dans cette histoire. Cette décision nous surprend mais c’est tant mieux pour le portefeuille des Louviérois. Il faut cela dit rester prudent et éviter de jeter trop vite notre chapeau en l’air car il me semble peu probable que l’entrepreneur en restera là vu les sommes engagées.”

Antoine Hermant quant à lui ne pouvait cacher sa satisfaction de la décision prise. “La décision de mettre tout dans les mains d’un seul et même promoteur était mauvaise depuis le départ mais ce jugement soulage tous les Louviérois”, précise le conseiller PTB. “On est passé très proche d’un cataclysme qui aurait touché tous les Louviérois. Reste à savoir ce qui sera fait de cette friche. Ce qu’il faut, c’est du logement à prix raisonnables dans le centre-ville pour motiver les familles, les jeunes couples, à s’y installer. Pas en créant du logement de luxe comme ce qui était prévu.”

Quid du site Boch maintenant ?

Wilhelm&Co. n’est pas encore officiellement sorti de la course car la société peut encore faire appel. Cela dit, les spéculations vont déjà bon train pour savoir que faire des friches Boch. “D’abord, il faudra voir quand la Ville pourra à nouveau récupérer officiellement les terrains ce qui risque de durer”, continue Olivier Destrebecq. “Pour la suite, nous avons déjà proposé l’idée du projet que nous avons baptisé “Village Boch” qui regroupe commerces, loisirs, services, etc. au même endroit avec le cinéma inclus dans le projet. Soit de quoi redynamiser un centre-ville qui périclite.”

Pour Xavier Papier, il faudra être très attentif aux choix qui seront faits. “L’implication des citoyens, notamment du groupe constitué en opposition au projet de la Strada, doit être au cœur des prochaines négociations”, indique le conseiller. “Tout ce qu’on espère, c’est un projet qui soit mieux ficelé que le précédent et que les mêmes erreurs ne soient pas commises.”