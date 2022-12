La société bruxelloise réclamait 72 millions d’euros à la Ville pour non-respect de la convention signée en 2018. La Ville quant à elle avait déclaré caduc le marché conclu en 2008 déjà.

Le tribunal de première instance de Mons a rendu son jugement, ce jeudi, dans le dossier de La Strada à La Louvière.

Au final, il s’avère qu’aucune des deux parties n’a été condamnée à payer de dommages et intérêts à l’autre. Le projet de réaffectation du site de l’ancienne entreprise Royal Boch, dans le centre de La Louvière, lancé par le promoteur Wilhelm&Co, avait été déclaré caduc par les instances communales en avril 2021. “Wilhelm&Co a construit 10 % du projet, un immeuble à appartements, puis plus rien”, a précisé jeudi Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière, soulignant l’impossibilité de réaliser le marché. Ce projet, évoqué depuis 2008 mais dont la première demande de permis avait été lancée en 2013, avait connu plusieurs retournements de situation : il consistait en la création de “La Strada”, comprenant notamment, un grand centre immobilier et commercial.

Le procès entre la Ville de La Louvière et le promoteur Wilhelm&Co s’était ouvert le 20 octobre 2022 devant le Tribunal de Première Instance à Mons. L’enjeu, pour le promoteur était de prouver qu’il n’avait commis aucune faute. La Ville, qui réclamait quelque 20 millions d’euros de préjudice, devait, de son côté, démontrer que c’était à cause de Wilhelm&Co qu’elle avait déclaré caduc le contrat qui la liait au promoteur.

De son côté, ce dernier réclamait 72 millions d’euros de dédommagement à la ville de La Louvière, soit près de la moitié du budget communal. Le tribunal a décidé, jeudi matin, de renvoyer les deux parties dos à dos. “Le tribunal déclare recevable que le contrat conclu entre Wilhelms&Co et la ville de La Louvière est dissous de plein droit en raison de sa caducité,” peut-on lire dans Sudinfo. “Ce jugement nous donne satisfaction, mais nous ne voulons pas faire preuve de triomphalisme”, a expliqué Jacques Gobert, Bourgmestre de La Louvière. “Notre revendication sur la caducité était donc correcte. Mais nous avons perdu beaucoup de temps depuis 2008, alors que nous étions les premiers à lancer le projet d’un centre commercial, avant, notamment, Mons, Charleroi, Nivelles. Nous repartons d’une nouvelle page, avec un nouveau master plan pour le site Boch. Nous avons pris le temps de réfléchir avec nos citoyens et un nouveau bureau d’études. Le dossier s’inscrit dans le cadre de notre Projet de Ville La Louvière 2050.”

Les deux parties ont un mois pour faire appel de cette décision.