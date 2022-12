Centre : 8,3 millions d’euros de subside attribués pour la rénovation énergétique de bâtiments communaux

98 projets sont ainsi sélectionnés pour une enveloppe budgétaire totale de 103 millions d’euros, allouée par la Commission Européenne et par le Plan de Relance de la Wallonie.

Pour les administrations locales, tous ces projets vont permettre d’améliorer les qualités techniques, énergétiques et environnementales des infrastructures publiques mais également de contribuer à la création d’activités et d’emplois dans le secteur de la construction au niveau local et régional et, enfin, diminuer la dépendance énergétique.

“Ces projets, c’est l’aboutissement et la concrétisation d’un dossier auquel je tiens énormément -Je suis un municipaliste convaincu- nous devons être et toujours être aux côtés de nos pouvoirs locaux. La commune, premier rempart contre la fracture sociale mais aussi premier moteur d’un redressement économique et écologique de la Wallonie. La rénovation énergétique des bâtiments publics, c’est plus qu’une priorité pour moi, c’est une nécessité afin de réduire leurs coûts de fonctionnement et leur empreinte carbone”, indique le Ministre Collignon. “Au-delà des enjeux environnementaux, la transition énergétique des bâtiments s’impose également d’un point de vue économique. L’objectif de cet appel à projet vise d’une part, à diminuer massivement l’impact environnemental des bâtiments publics en améliorant conséquemment leur performance énergétique. D’autre part, cela permet d’accélérer les projets d’investissement public parvenus à maturité et à promouvoir les travaux publics pour favoriser la reprise économique. Enfin, cela va favoriser les investissements vers la transition écologique et numérique, en particulier vers la production et l’utilisation propres et efficientes d’énergie. ”

Au niveau de la région du Centre, un total de 8 355 000 euros sera attribué pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux. La plus grosse enveloppe sera offerte à la commune de Manage qui obtiendra 1,8 million d’euros pour la rénovation de la maison communale. Juste derrière, on retrouve la commune d’Ecaussinnes qui va recevoir un peu moins d’1,4 million pour la rénovation et l’extension du CPAS et des bâtiments administratifs. La commune de Chapelle-lez-Herlaimont complète le podium avec sa subvention d’1,3 million pour la rénovation de l’Hôtel de Ville. Elle recevra également 300 000 euros pour son CPAS.

Binche va également dépasser le million d’euros pour ses rénovations énergétiques. Elle recevra en effet 1,2 million pour la démolition et reconstruction du service social du CPAS. Le service Travaux de Braine-le-Comte fera quant à lui peau neuve grâce à 834 000 euros de subside. À Seneffe, ce seront 553 000 euros qui seront attribués pour la rénovation et l’extension de la salle Fier à Bras. Ce sont également des rénovations et extensions qui sont prévues au Roeulx et à Estinnes. 413 000 euros et 356 000 euros seront respectivement alloués. Enfin, La Louvière recevra 397 000 euros pour la rénovation énergétique de ses musées.