Deux jeunes rappeurs Estinnois vont tourner un clip avec la bourgmestre en guest-star

Pour jouer le rôle de la bourgmestre, qui de mieux... que la bourgmestre elle-même ? "Nous lui avons proposé le rôle et elle a accepté assez rapidement. Nous savions qu'elle apprécie la scène et elle a accepté car elle appréciait le fait que nous soyons deux jeunes artistes estinnois."

La musique des deux amis, ils la qualifient de pop urbaine. "Cela fait longtemps qu'on se connaît et on se conseille l'un l'autre même si Nolvo a plus d'expérience que moi", explique Samaiera qui avait fait le buzz il y a deux ans avec un morceau en l'honneur de son grand-père. "On s'est rendu compte qu'on n'avait jamais collaboré ensemble et qu'il était temps qu'on fasse quelque chose pour y remédier. On est assez complémentaire musicalement parlant et ce morceau nous correspond bien."

Les deux jeunes espèrent percer dans la musique. "On est conscient que c'est de plus en plus dur de percer et c'est aussi un peu pour ça qu'on s'y met à deux cette fois", complète Nolvo qui, dans la "vraie vie", a déjà un pied dans le monde de la musique puisqu'il est ingénieur du son freelance.

Samaiera, quant à lui, exerce la profession de... militaire. "Je dois bien avouer que c'est le grand écart entre la rigueur que requière ce métier et la créativité de la musique. Mais bon, c'est ça qui fait ma force aussi. J'ai commencé à faire de la musique il y a peu de temps et Nolvo, plus expérimenté, m'a bien aidé à m'améliorer."

Après avoir sorti quelque "sons" en solo, Photothèque, la chanson dont le clip sera tourné ce samedi, sera donc leur première collaboration officielle.

Les deux jeunes hommes sont encore à la recherche de figurants pour leur clip qui sera tourné samedi. Contact par email sur ln.sweetflo@gmail.com.