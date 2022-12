Strépy : Les élèves de l’école de la rue des Duriau vont attendre le Père Noël en compagnie de leurs institutrices

Les enfants pourront donc revenir à l’école, en pyjama en ce vendredi après-midi afin d’attendre le Père Noël. Chants, rondes et films de Noël seront au rendez-vous avant de tomber dans les bras de Morphée en écoutant les contes de Noël. Le lendemain, les élèves auront la chance d’être réveillés par le Père Noël en personne. Cougnoles et cacao seront ensuite au menu du petit-déjeuner avant le retour à la maison.

Cette expérience unique permettra de réaliser divers objectifs. “Cette activité permettra de développer la faculté des élèves à s’adapter au changement, respecter les règles de fonctionnement dans l’espace occupé et agir et réagir à un besoin physiologique”, indiquent les institutrices de l’école de la rue Duriau. “Cela permettra également de favoriser l’autonomie et l’ouverture aux autres. Les élèves auront également l’occasion de voir leurs institutrices sous un autre angle, de quoi bien préparer les futurs voyages scolaires. ”

Toutes les activités ludiques tourneront autour du thème de Noël. L’école communale de la rue Duriau est une petite école de village, familiale située dans un cadre verdoyant qui anime le quartier depuis de nombreuses années et proche de l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu. Elle développe un projet pédagogique “Ekokids” construit autour de la découverte des sciences et d’un comportement écologique responsable.

“L’objectif principal du projet est de permettre à chaque élève de s’épanouir, de devenir autonome dans ses actes et sa pensée, de développer des compétences langagières dans toute forme de communication, de développer son esprit critique, de partager ses découvertes et de transmettre des informations. Les apprenants seront confrontés à des besoins d’informations et de création qu’ils partageront, tout en améliorant leur créativité, leur logique et leur aptitude à travailler ensemble. Ce projet favorise également la confiance en soi, l’écoute, le respect des autres et développe l’habilité à lire, écrire et écouter. La réalisation de ce projet permettra également de différencier les apprentissages, d’apporter une aide et de s’adapter aux besoins de l’enfant, ainsi que de permettre aux élèves à besoins spécifiques d’apprendre autrement”, concluent les institutrices de l’école de la rue Duriau.