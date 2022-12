La Louvière : Antoine et son magasin Wallride Boardshop déménagent

Dans le magasin d’Antoine Dersin, on trouve tout pour les riders et depuis un an et demi, il fait le bonheur des jeunes skaters Louviérois non seulement pour l’offre proposée mais aussi pour le caractère social de son magasin. Installée place Mansart face à l’office du Tourisme, son échoppe a ouvert ses portes ce vendredi rue de la Loi, dans la maternité commerciale récemment inaugurée. “Là-bas, j’ai plus d’espace et malgré la bonne situation de la place Mansart, je suis persuadé que je serai mieux installé”, explique le jeune homme de 23 ans. “Il y avait beaucoup de passage là-bas mais ce n’est pas la même dynamique commerciale que de ce côté-ci du centre-ville. Et puis, dans ce nouveau magasin, j’ai plus d’espace pour les activités. Je pense aussi que ce déménagement me permettra de toucher une autre clientèle.”