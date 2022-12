Braine-le-Comte : les problèmes de mobilité aux abords de l’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance bientôt réglés ?

“Les automobilistes rencontrent des problèmes au niveau de la mobilité aux alentours de l’INDBE”, relate Sabine Cornelius-Baise. “Face à l’établissement scolaire, les véhicules ne peuvent plus accéder à l’arrière du bâtiment étant donné le sens de circulation de la rue des Postes. Une autre problématique se pose pour les camions et moyens de transport plus volumineux ne pouvant manœuvrer en bas de la rue des Postes. Ils sont en effet confrontés au stationnement des voitures les empêchant d’atteindre le chemin d’accès vers les bâtiments de l’école. J’aimerais donc solliciter votre attention quant à ce problème. Qu’est-il possible de faire pour améliorer la mobilité à cet endroit ? ”

Ces changements de mobilité sont cependant uniquement du ressort de l’Institut, ce qui empêche la Ville d’intervenir. “L’Institut Notre-Dame de Bonne-Espérance est maître de sa mobilité sur son site privé. Il est donc difficile pour la Ville de les obliger à revoir leur plan de circulation interne”, répond l’échevin Léandre Huart (Braine). “Les aménagements récents ne sont pas de notre responsabilité. Ils ont été mis en place pour pallier eux-mêmes au fait que les gens court-circuitaient l’entrée du site en passant par l’entrée principale face à l’école, ce qui dégradait leur propre parking. ”

Pour les bâtiments voisins, à savoir celui de la HelHa et du hall de sport, des accès restent possibles. “L’accès à ces deux sites est possible via la rue des Postes dans le sens autorisé. L’accès est connu et le parking avant de l’INDBE n’a jamais été une voie publique pas plus que l’accès à la Balad’Arena. Pour ces raisons, il n’est pas possible de modifier le sens unique entre la rue de l’école normale et l’entrée du site puisque le trafic complet serait contraint de sortir par une voirie privée, ce qui n’est pas possible. Si un double sens devait être instauré, ce devrait obligatoirement être entre la rue de l’école normale et la rue Georges Reynens, au détriment des riverains, par la suppression de stationnement à la rue des Postes sur ce tronçon mais également par l’augmentation du trafic du transit dans ces rues. Ce qui est totalement contraire aux objectifs du plan de circulation du quartier”, poursuit Léandre Huart.

L’itinéraire à suivre pour les citoyens venant du nord est donc de passer par la rue des Postes et sortir par la rue Mahieu. “C’est dans cette logique que le nouveau feu sera prochainement placé pour permettre une intégration facile au trafic de la N6”, conclut Léandre Huart. Le carrefour va donc totalement être modifié dans les prochaines semaines.