Binche : Atteint d’une maladie rare, Noa va pouvoir devenir Gille et apprendre le tambour grâce à Make-a-Wish

(Re) donner le sourire aux enfants malades, tel est le souhait de Make-a-Wish qui réalise depuis 1990 les vœux de centaines d’enfants belges, touchés par la maladie. C’est dans la même optique que l’association se réunira ce lundi soir à Binche pour réaliser le rêve de Noa. Le jeune homme, originaire de Quiévrain, souhaitait pouvoir obtenir son tambour et bénéficier de cours afin de participer au carnaval de Binche dans les années à venir. Une partie de son rêve sera réalisée dans quelques heures puisqu’il aura la chance de recevoir son tambour. Il ne restera plus qu’à prendre quelques cours pour participer à l’un des plus beaux carnavals de la région.