Clap de fin pour Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx, qui ne se représentera pas aux prochaines élections

Après avoir tout donné pour sa Ville, Benoît Friart cédera donc sa place de bourgmestre lors des prochaines élections. “J’avais déjà annoncé au lendemain des dernières élections que je ne me représenterai plus à l’avenir. Il est important pour moi de passer la main après deux ou trois mandats. Lorsque l’on a tout donné pour une commune, il faut savoir faire place à la jeunesse. Je ne garde tout de même que de bons souvenirs de ma carrière politique”, confie Benoît Friart, bourgmestre du Roeulx.

Depuis 2006, le maïeur a eu l’occasion de réaliser de nombreux projets sur sa commune et compte bien les poursuivre avant la fin de sa mandature. “Nous avons réalisé pas mal de choses, que ce soit au niveau des travaux de voirie et de trottoirs qu’au niveau des entretiens des infrastructures. L’Hôtel de Ville et les écoles ont notamment pu être remis à neuf. Nous avons également travaillé sur le Centre Culturel puisque nous avons refait sa grande salle”, indique Benoît Friart avant de poursuivre.

“Le sport aussi a été à l’honneur. Le hall omnisports a ainsi pu voir le jour à Thieu tout comme la rénovation du terrain de football du Roeulx. Nous avons également fait les quatre agoraspaces pour chacun des villages. Nous sommes également attachés au fleurissement de la commune. Nous avons d’ailleurs obtenu le label trois fleurs récemment. Au niveau de la convivialité, nous avons ajouté toute une série d’événements à l’agenda du Roeulx comme les apéRhodiens, les concerts Rock, le Télévie, etc. Beaucoup de choses ont été faites durant ces dernières mandatures. ”

Avant de laisser sa place, le bourgmestre a à cœur de terminer ses derniers projets dont fait notamment partie la rénovation urbaine. “Il me reste encore beaucoup de projets à mettre en place au niveau de la rénovation urbaine du bas de la Ville. Lors des deux années à venir, nous allons rénover la place de l’Église, la place de la Tannée et le bout de la chaussée de Mons qui les rejoint. Il y a également l’église qui sera sablée. Nous allons aussi avoir une rénovation urbaine en face du Centre Culturel”, explique Benoît Friart. “Nous avons également obtenu des subsides de la Wallonie dans le cadre du plan “Cœur de Village” qui nous permettra de travailler sur l’axe routier reliant le centre culturel et la Grand-Place. ”

En plus de cela, le Square Mabille se refera également une jeunesse. Les travaux de la rue des Ecaussinnes prendront quant à eux fin l’an prochain. Une fois tout ce travail réalisé, le maïeur pourra se concentrer sur ses activités au sein de la Brasserie Saint-Feuillien. Ces dernières lui permettront de rester impliqué dans la vie de sa ville.

Qui succédera donc à Benoît Friart ? C’est la question sur laquelle les Rhodiens devront se pencher lors des prochaines élections. Du côté du maïeur sortant, la confiance est donnée aux trois jeunes échevins de l’entité : Virginie Kulawik, Ronny Tournay et Damien Sauvage. “Nous avons trois jeunes de qualité. J’essaie de les former, d’être attentif à ce qu’ils font pour bien les guider et conseiller. Ils voleront ensuite de leurs propres ailes. Je ne veux pas jouer un rôle de belle-mère une fois qu’ils seront élus”, conclut-il.