Dossier Strada : Wilhelm&Co va en appel !

L’ex-partenaire se dit en effet “surpris” par le jugement rendu par le tribunal montois. “Il repose sur une motivation et un raisonnement auxquels nous ne pouvons adhérer. Il s’agit également d’une déception pour nos collaborateurs et les nombreuses équipes – architectes, ingénieurs, conseils, etc. – qui ont participé à la conception et au développement de la Strada, s’y dévouant sans limites pendant plus de douze ans, et qui espéraient trouver dans ce jugement une reconnaissance de leurs efforts.”

Le projet était, à l’époque, novateur. “La Strada avec son pôle commercial auquel les plus grandes enseignes avaient adhéré dès 2011-2012, avec son cinéma de cœur de ville “signé” avec le plus grand opérateur européen, avec ses 600 appartements dont le premier immeuble a été livré fin 2021, aurait radicalement changé la physionomie de La Louvière. Les circonstances en ont décidé autrement.”

Loin de se contenter de la décision rendue en décembre, le promoteur a, pour ces différentes raisons, décidé d’interjeter appel de ce jugement. Pour rappel, l’enjeu pour le promoteur était de prouver qu’il n’avait commis aucune faute. La Ville, qui réclamait quelque 20 millions d’euros de préjudice, devait, de son côté, démontrer que c’était à cause de Wilhelm&Co qu’elle avait déclaré caduc le contrat qui la liait au promoteur. De son côté, ce dernier réclamait 72 millions d’euros de dédommagement à la ville de La Louvière, soit près de la moitié du budget communal.

La convention initiale avait été signée en 2018 mais les balbutiements du dossier remontent, eux, à plus de dix ans. Si les Loups espéraient pouvoir tourner la page et enterrer définitivement ce qui peut être qualifié d’échec et de gâchis, c’est loupé. La justice devra se pencher une nouvelle fois sur le dossier. Pour un jugement différent ? Impossible à dire ce stade, suite au prochain épisode donc.