La Louvière : “La Magie du Carnaval”, un spectacle son et lumière conté par Typh Barrow

L’histoire sera contée par la chanteuse Typh Barrow. “C’est via la RTBF, qui est partenaire de l’événement, que la collaboration avec la chanteuse belge est née. C’est elle qui sera la narratrice de l’histoire écrite en commun avec les membres de Centrissime. On n’y parlera pas que du Carnaval de La Louvière mais du Carnaval dans son sens le plus large, évoquant les événements folkloriques de la région et du monde entier.”

Le spectacle de mapping a été réalisé par la société carolo Dirty Monitor qui a déjà à son actif de nombreux spectacles à travers le monde et la Belgique.

Rendez-vous donc du 13 au 15 janvier sur la place communale pour assister au spectacle qui sera diffués sur la façade de l’Hôtel de Ville deux fois par heure entre 18 et 22h. “Nous n’avons pas choisi cette date par hasard puisqu’il s’agit du lancement de la saison carnavalesque, le 14 janvier, à La Louvière avec la première soumonce de l’entité, à Haine-Saint-Pierre.”