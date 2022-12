Budget 2023 serré pour Estinnes : “Nous allons donner la priorité à l’humain”

Les dépenses en matière de personnel, à cause notamment des multiples sauts d’index de 2022 et prévus en 2023, ont ainsi augmenté de 614 000 euros tandis que les dépenses en fonctionnement ont aussi augmenté de 376 000 euros. “Nous avons cela dit conservé la mise en place de chèques-repas pour les membres du personnel qui n’en bénéficiaient pas jusqu’ici. Il s’agit d’une demande qui contribue au bien-être au travail et qui constitue également un incitant pour les éventuels recrutements.”

Des dépenses conséquentes qui sont en partie compensées par l’augmentation de l’IPP.

Des projets à l’extraordinaire

Malgré cette situation morose, des projets sont prévus au budget extraordinaire. “Si jamais nous devions renoncer à certains de ces projets, nous privilégierons l’humain et nous n’hésiterons pas à renoncer à certains, quitte à renoncer à certains subsides”, a indiqué Aurore Tourneur en séance. “La crise financière a frappé et a frappé très fort. La priorité doit être de se trouver au chevet des gens qui en ont besoin et aux services que nous pouvons leur rendre. Donc les dépenses en matière d’aide au CPAS et de financement à la zone de police et à celle de secours sont prioritaires.”

Parmi les projets qui figurent tout de même au programme, on retrouve notamment la rénovation de la chapelle Notre-Dame de Cambron (pour 200 000 €), la remise en état du cimetière de Fauroeulx (175 000 €), la rénovation de la toiture de la salle communale d’Haulchin (200 000 €) ou encore le plan de gestion des risques d’inondation pour 200 000 euros.

L’opposition s’inquiète

Pour l’opposition GP, l’inquiétude se trouve à plus long terme. “Si on suit le plan prévisionnel, on constate qu’à l’horizon de 2028, les finances communales seront en grand danger”, a constaté Jules Mabille du groupe GP. “2028 ça paraît loin mais en vérité, c’est demain. Il faut absolument redresser la barre. Concernant les projets à l’extraordinaire, nous nous étonnons tout de même de l’absence des travaux pour le terrain de foot synthétique mais aussi du budget prévu pour la chapelle Notre-Dame-de-Cambron qui nous semble trop juste.”

Par contre, le projet d’achat d’une balayeuse en collaboration (moitié-moitié) avec la commune voisine de Quévy pour un budget de 300 000 euros a fait l’unanimité au sein du conseil.