Haine-Saint-Pierre : la Rénovation urbaine du quartier de la gare est en marche

Ces bâtiments, en très mauvais état, pourraient ne plus le rester très longtemps. “Notre volonté est d’avoir une réelle politique de rénovation urbaine pour ce quartier, c’est pourquoi 3 millions d’euros seront investis en 2023 dans ce projet. Cela nous permettra et d’acquérir des bâtiments, les démolir ou les rénover et en reconstruire de façon à avoir une approche intégrée du centre d’Haine-Saint-Pierre.”

Ce projet d’acquisition et de rénovation de bâtiment vise un double objectif : améliorer l’image du quartier grâce à une intervention sur le bâti et attirer de nouveaux habitants pour repeupler et dynamiser le centre du village. “Trois millions d’euros, c’est peu et beaucoup à la fois. Il faut tout d’abord que les propriétaires acceptent les transactions. Nous sommes actuellement en train de les rencontrer. Nous avons aussi des capacités d’expropriation, nous sommes prêts à les utiliser mais espérons ne pas devoir en arriver là.”

En plus du budget de 3 millions d’euros destiné à l’acquisition et rénovation des bâtiments en question, 350 000 euros seront consacrés au schéma directeur autour de la rénovation du quartier, 530 000 euros seront réservés à la rénovation de la maison communale et 350 000 euros pour la rénovation de la gare.