La Louvière : le budget de la Ville explose et passe de 137 à 174 millions d’euros

Ce mardi soir, le conseil communal de La Louvière était amené à voter le budget de la Ville pour l’année 2023. Un budget qui a littéralement explosé, passant de 137 à 174 millions d’euros soit une augmentation de plus de 27 % ! “L’exercice n’a pas été facile mais une fois de plus, nous pouvons déclarer avec fierté que nous avons atteint l’équilibre”, nous a confié Jacques Gobert. “L’après covid laisse encore des traces et à cela s’est rajouté la crise énergétique avec une augmentation de plus de trois millions d’euros. Le fonds des pensions mais aussi les indexations salariales ont contribué à cette augmentation de budget historique.”