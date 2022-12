La Louvière : une multitude d’armes retrouvées au domicile d’un fonctionnaire de la Région Wallonne

Franck se prenait-il pour le héros d’un film d’action Hollywoodien ? Pas nécessairement, ce solitaire est avant tout un collectionneur d’armes à feu depuis de nombreuses années.

Même si le prévenu possédait un permis, les armes de collection ne semblaient toutefois pas reposer dans un coffre fermé à clé comme le stipule la loi belge.

L’homme d’une soixantaine d’années, fonctionnaire à la Région Wallonne a expliqué à la barre du tribunal correctionnel de Mons être un véritable amateur d’armes. Par le passé, il faisait même partie d’un cercle de tirs sportifs.

”C’était une mauvaise période pour lui”, a indiqué le conseil de la défense. “Il a vraisemblablement laissé aller les choses”. D’après plusieurs analyses, les armes ne semblaient pas être utilisables vu qu’elles avaient été démontées par le prévenu.

À cause de sérieux problèmes de santé au niveau du dos, Franck n’a plus la possibilité d’exercer sa passion pour le tir. Il souhaite cependant récupérer les armes saisies et confisquées afin de les céder à un armurier. Il a d’ailleurs directement formulé cette demande à la présidente.

Une suspension du prononcé a été sollicitée au niveau de la défense. Le représentant du ministère public ne s’est pas opposé à cette mesure de faveur étant donné l’absence d’antécédent du Louviérois. Jugement le 23 janvier.